مجلس أمناء مدارس "الهدى والنور": اتهامنا بإهانة الجيش "افتراء وكذب

إحدى عضوات مجلس أمناء المدرسة: يحكمنا ميثاق شرف بين الإدارة وأولياء الأمور.. ونعمل على البعد عن أي خلافات سياسية

كتب : صالح رمضان الجمعة 27-09-2013 22:12

أعلن مجلس أمناء مدارس الهدى والنور بالمنصورة، غضبه الشديد من تسريب تقرير أمني من جهاز الأمن الوطني، يهدد بإغلاق المدرسة ويتهمها بأنها تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وبأنه سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم.

وقال مجلس الأمناء في بيان له إن "مدارس الهدى والنور معروفة لدى الجميع داخل وخارج الدقهلية، فالمدرسة يشهد لها القاصي والداني، ولا يتم تنفيذ نشاط فيها دون موافقة إدارة التعليم بالمديرية".

ورفض المجلس اتهام المدرسة بمخالفة القانون والتعليمات أو إهانة الجيش أو الشرطة، وقالت إن هذا "محض افتراء وكذب، وإهانة لأشخاص متطوعين يعملون على رفع كفاءة المدرسة، وطلاب يحبون مدرستهم، ومعلمين يبذلون أقصى ما لديهم من طاقة لإنجاح العملية التعليمية، وأولياء أمور في غاية الاحترام".

وقالت الدكتورة رانيا غانم عضو مجلس أمناء المدرسة: "نحن كأولياء أمور وإدارة المدرسة يحكمنا ميثاق شرف، يتم توزيعه على الطلاب ويوقع عليه أولياء الأمور، بعيدا عن أي اتجاه سياسي أو ديني، ونعمل على البعد عن أي خلافات سياسية داخل المدرسة".