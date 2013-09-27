أنشيلوتي يرفض تأكيد مشاركة بيل في دربي مدريد

مدريد، (إفي): رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم تأكيد مشاركة الويلزي جاريث بيل جناح "الملكي" أساسيا أمام أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة غدا السبت.

واستبعد المدير الفني الإيطالي مشاركة الظهير البرازيلي مارسيلو في المباراة، حيث يواصل الخضوع لعملية التعافي من إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب بلاده.

وخاض بيل اليوم تدريبات كاملة مع "الميرينجي" لليوم الثاني على التوالي، وهو ما يؤهله للمشاركة في دربي مدريد منذ بدايتها.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قائلا "اليوم سنتخذ القرار إن كان سيشارك أساسيا أم لا".

ولم يؤكد أنشيلوتي أيضا مشاركة الظهير البرتغالي فابيو كوينتراو في لقاء أتلتيكو، وإن كان سيتحمل المشاركة في مباراتين في أسبوع واحد لدى عودته من الإصابة.

ويرغب الملكي في الانتقام لخسارته أمام أتلتيكو في سانتياجو برنابيو أواخر الموسم الماضي في نهائي كأس الملك.