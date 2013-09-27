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أنشيلوتي يعترف: قدمنا مباراة سيئة أمام إليتشي .. ولكن الدربي شئ آخر

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أنشيلوتي يعترف: قدمنا مباراة سيئة أمام إليتشي .. ولكن الدربي شئ آخر أنشيلوتي يعترف: قدمنا مباراة سيئة أمام إليتشي .. ولكن الدربي شئ آخر

مدريد، (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم، أن الفريق يحتاج لمزيد من الوقت للتحسين من أدائه، وأن يظهر الوجه الحقيقي لمشروعه.

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات صحفية اليوم قائلا "لست قلقا لأن ما يحدث شيء عادي، فعندما تبدأ في التغيير تحتاج للوقت لتطبيق ذلك، ولكن بالفعل لم نقدم مباريات جيدة، ونحتاج لمزيد من الوقت من أجل التحسن".

وعن مباراة أتلتيكو مدريد قال المدير الفني الإيطالي "من الصعب أن نقول أننا الأفضل. أمام إلتشي قدمنا مباراة سيئة، ولكن غدا سيكون لقاء آخر، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمام فريق يقدم موسما رائعا".

وتعليقا على التحكيم بعد أزمة الحكم فيرنانديز مونييز خلال مباراة إلتشي وريال، فضل مدرب الريال عدم الدخول في جدل مشيرا إلى أن نفس الحكم أرتكب أخطاء في مباراة برشلونة وإشبيلية.

وقال "اعتبر الحكام مثل اللاعبين والمدربين، لديهم أخطاء في الملعب، ولا أفضل انتقاد الحكم وتأكيد أنه أخطأ في ركلة جزاء الريال أو في الغاء هدف إشبيلية أمام برشلونة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، ويسعى لتحسين موقفه عندما يواجه أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة يوم غد السبت.

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