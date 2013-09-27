بـ"بيوت الشباب" تشكل لجنة للجودة برئاسة أشرف عثمان

قال طارق سيد حسين، مدير العلاقات العامة بجمعية بيوت الشباب المصرية، إن الجمعية أدخلت منظومة الجودة، ووقعت عقدا مع الأكاديمية الألمانية لبيوت الشباب بصفتها وكيلا عن الاتحاد الدولى لبيوت الشباب, وذلك بعد أن تم الحصول على موافقة وزارة الشباب .

أوضح حسين خلال انعقاد الجمعية العمومية لبيوت الشباب، اليوم، لمناقشة ميزانية البيوت أن مجلس الإدارة قام بتشكيل لجنة للجودة برئاسة أشرف عثمان، رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الدكتور ممدوح مندور، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لجمعيات بيوت الشباب، من أهم مهامها التنسيق بين الأكاديمية الألمانية لبيوت الشباب، وصاحب حق الامتياز لبرنامج الجودة الألمانى، يورجن جروس، والبيوت الأربع الدولية "الإسماعيلية، القاهرة، شرم الشيخ، الغردقة".