أفلام عيد الأضحى....رقص وغناء

يبدو أنّ منتجي السينما المصرية أرادوا خروج الجمهور من المناخ السياسيّ المفروض عليهم طوال السنوات الأخيرة، من خلال ماراثون أفلام عيد الأضحى الذي يحتوي على ثمانية أفلام مليئة بمشاهد الرقص والغناء.

يأتي في مقدمة هذه الأفلام فيلم "عشّ البلبل" الذي يقوم ببطولته عدد كبير من المطربين الشعبيين، مثل سعد الصغير، وبوسي، وأحمد العيسوي، والراقصة دينا، ومروة عبد المنعم، ومي سليم.

يحتوي هذا الفيلم على عدد كبير من الرقصات التي تقوم بتأديتها دينا ومي سليم، فيما تؤدّي الأخيرة بعض الأغاني، سواء بمفردها أو مع كريم محمود عبد العزيز، أحد أبطال الفيلم، الذي يُجسّد شخصيّة "بلبل" الذي تلجأ إليه مي، بعد هروبها من منزل زوج والدتها، إثر تعرّضها للتحرش الجنسيّ. وتدور معظم أحداث الفيلم في ملهى ليليّ يحمل اسم "عشّ البلبل".

وتجرّب المطربة الشابة ساندي حظها في السينما، حيث تخوض سباق عيد الأضحى من خلال فيلمها الأول "خطة جيمي" الذي يعدّ أولى تجاربها في التمثيل. وتدور أحداث العمل في إطار كوميديّ رومانسيّ، حول قصة عالمة كيمياء، تحاول أن تخترع طريقة ليعود إليها حبيبها، عبر تجارب وتركيبات كيميائيّة، تحدث خلالها مواقف كوميديّة كثيرة. يُشارك في العمل، إلى جوار ساندي، كلّ من النجوم: لطفي لبيب والطفلة جيني. وتؤدّي ساندي بعض الأغاني طبقاً للسياق الدراميّ للعمل.

وحول بعض المشاكل التي تعاني منها النساء، والمطلقات خصوصاً، يخوض الفنانان ريم البارودي ومحمد نجاتي أولى تجاربهما في البطولة السينمائيّة المطلقة، من خلال فيلم "زجزاج"، حيث تجسّد ريم شخصيّة مطلّقة، لا سيّما أنّها هي مطلقة في الواقع.

ويرصد العمل مشاكل ثلاث فتيات وعلاقاتهنّ العاطفية، وما يتخللها من مشاكل؛ وذلك في إطار اجتماعيّ.

يُشارك في بطولة الفيلم أيضاً ميرنا المهندس وحنان مطاوع وعمرو محمود ياسين، فيما يمثّل أولى التجارب الإخراجيّة لأسامة عمر.

وفي نفس الإطار النسائي، تدور أحداث فيلم "هاتولي رجل"، من خلال رصد العلاقات الخاصّة بين الرجال والنساء، ومعنى الحبّ في الحياة الزوجيّة، ومدى ارتباط الرجل بعائلته، وتعدّد النساء في حياته؛ وذلك بطريقة كوميديّة.

يُشارك في بطولة "هاتولي رجل" كل من الفنانين شريف رمزي، وإيمى سمير غانم، ويسرا اللوزي، وأحمد الفيشاوي؛ وهو من إخراج محمد شاكر، والقصة من تأليف كريم فهمي.

وعلى الرغم من أنّ مسلسل "الزوجة الثانية" لم يلقَ أيّ نجاح، لكنّه كان الكيمياء الضرورية لعلاقة نشأت بين عمرو عبد الجليل وعلا غانم اللذين قررا المشاركة في "ديو"، خلال سباق العيد الكبير، في فيلم "كلاكيت"، الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، حول الضغط على عامل كلاكيت ليقتل أحد نجوم الأعمال التي يشارك فيها، في الوقت الذي تجري مساومته على تنفيذ الجريمة بخطف ابنته. يُشارك في بطولة الفيلم راندا البحيري، ورمزي لينر، وأحمد فؤاد سليم، وميمي جمال ونضال نجم؛ وقصة الفيلم إخراجه لبيتر ميمي.

وتواصل حورية فرغلي نشاطها السينمائيّ، حيث تخوض الماراثون بفيلم "القشاش" الذي يجمعها بمحمد فراج، في أولى بطولاته السينمائية. وتجسّد حورية من خلال الفيلم شخصية راقصة شعبية.

وبفيلم "رغم أنفه"، يخوض الفنان الشاب رامز جلال السباق، بمشاركة البطولة مع شيري عادل. تدور أحداث العمل حول المشاكل التي تواجه المرأة العاملة مع زوجها. يُشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، وإدوارد، فيما الإخراج لمعتز التوني.

أخيراً، يُعرض فيلم "حسن دليفري" الذي يُعدّ أولى البطولات المطلقة للمطرب الشعبي "ريكو"، بمشاركة الفنانة رشا زهران. وتدور أحداث العمل حول شخصيّة حسن التي يقدّمها "ريكو" العامل في أحد المطاعم، والذي يقوم بتوصيل الطلبات إلى الزبائن؛ وفي كلّ مشوار، يتقابل ريكو مع مشكلة مختلفة، تضعه في مأزق؛ الأمر الذي يؤثر في حياته بشكل كبير.