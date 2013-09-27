"الصحة": 11 مصابا في أحداث مسيرات الإخوان اليوم

كتب : طارق عبد العزيز الجمعة 27-09-2013 20:47

قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إن حصيلة أحداث التجمعات ببعض محافظات الجمهورية اليوم بلغت 11 مصابا نتيجة ولمناوشات بين الإخوان الذين خرجوا في مسيرات ببعض المحافظات بعد صلاة الجمعة وبين أهلي المناطق التي مروا بها، لافتا إلى أن جميع المصابين من محافظة الإسكندرية ما بين إغماءات وجروح وكدمات، دون وقوع حالات وفاة.

وأضاف الخطيب، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات شرق المدينة وعقبة بن نافع وطوسون ومبرة العصافرة، وخرجوا جميعهم بعد تلقي الإسعافات الأولية والعلاج.