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التجارة الداخلية: غدا حملات رقابة مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الاسترشادية للسلع

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التجارة الداخلية: غدا حملات رقابة مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الاسترشادية للسلع التجارة الداخلية: غدا حملات رقابة مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الاسترشادية للسلع

قال الدكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة والتجارة الداخلية، إن إعلان تطبيق الأسعار الاسترشادية لا يعنى إلغاء تطبيق التسعيرة الجبرية، بل هى مرحلة وسط وبداية لتجربة رد فعل الأسواق واستجابة التجار لتخفيض الأسعار.

وأضاف عباس فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن مرحلة اختبار الأسواق ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل، والتى ستضع فيها الأسواق تحت رقابة قوية للتعرف على السلع المختلفة، مشيرا إلى أن الأسعار الاسترشادية وضعت ما يعادل 20% كهامش أرباح للتجار وهو ما يعد هامش متكافئ للتجار.

وأشار عباس إلى أن اعتبارا من غدا السبت ستبدأ حملات التفتيش على الأسواق بسيارات مباحث التموين ودوريات على مدار الـ 24 ساعة، على أسواق الخضر والفاكهة واللحوم ومختلف القطاعات لمراقبة أسعار السلع ومدى مطابقتها للسلع الاسترشادية.

وتابع عباس، أن الأسعار الاسترشادية التى أعدتها جاءت بعد اجتماعات متواصلة مع تجار الجملة والتجزئة وحماية المستهلك، والاتحاد العام للغرف وشركات قطاع الأعمال وغيرها المعنيين بالأسواق.

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مصر 365

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