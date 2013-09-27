القبض على طالب بكلية الحقوق لقيامة بقتل موظفة بالدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية من القبض على طالب بكلية الحقوق قام بقتل موظفة بعد رفضها اقراضه مبلغ من المال.

و تلقى اللواء سامى الميهى مديرأمن الدقهلية أخطارامن مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام – بوصول دولت عبدالقادر 52سنة موظفه بكلية هندسة الزقازيق جثه هامده نتيجة إصابتها بجروح قطعيه متفرقه بالجسم بالإنتقال وسؤال شقيق المتوفاه أقر بأن شقيقته المتوفاه تقيم بمفردها وأنه علم من بعض الأهالى بإصابتها ووفاتهاولايعرف محدث إصابتها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهليه وصولا لمرتكبى الواقعه، و أسفرت تحريات فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعه محمد صبرى محمد عبدالرحمن 20سنة طالب بكلية الحقوق – مقيم بناحية بشالوش ،وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته قرر بأنه توجه للمتوفاه لكونها أرملة خاله لإقتراض مبلغ مالى منها لمروره بضائقه ماليه إلا أنها رفضت فقام بالتعدى عليها بآله حاده وإحداث إصابتها التى أودت بحياتهاولاذ بالفرار من أعلى سطح المنزل وسط الزراعات.