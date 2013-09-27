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غلق محطة مترو “زهراء المعادي” لدواع أمنية إثر اندلاع اشتباكات أمامها

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غلق محطة مترو “زهراء المعادي” لدواع أمنية إثر اندلاع اشتباكات أمامها غلق محطة مترو “زهراء المعادي” لدواع أمنية إثر اندلاع اشتباكات أمامها

أغلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم الجمعة، محطة “زهراء المعادي” قبل موعد إغلاقها المقرر مع بدء حظر التجوال لتأمين الركاب إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية أمام المحطة، واقتحام مجهولين أبوابها.

وقال مصدر مسئول بشركة مترو القاهرة – حسبما نشرت وكالة الأناضول- إن تعليمات جاءت إلى الشركة من وزارة الداخلية ممثلة في شرطة النقل والمواصلات تقضي بغلق محطة زهراء المعادي نتيجة وجود اشتباكات بالأسلحة النارية بين مؤيدين ومعارضين للرئيس السابق محمد مرسي، واقتحام مجهولين أبواب المحطة وتعريض أرواح الركاب للخطر.

ولفت المصدر إلى أنه “تمت إعادة فتح الأبواب بعد غلقها بنصف ساعة مع اقتراب مواعيد حظر التجوال، للسماح للركاب بالخروج من المحطة”، مشيرا إلى أنه “تنفيذا لتعليمات الأمن والسلامة تم إغلاق أبواب المحطة بالكامل وإخطار الركاب عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات.

وكانت اشتباكات قد نشبت بين مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى وركاب مترو محطة الزهراء خط حلوان المرج الأمر الذى ادى الى تهشم المحطة واصابة عدد من المعارضين للمسيرة التي أصيبت فيها سيدة.

 

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