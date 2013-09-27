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العربية تعلن غلق مكتبها في الخرطوم بقرار من السلطات السودانية

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العربية تعلن غلق مكتبها في الخرطوم بقرار من السلطات السودانية العربية تعلن غلق مكتبها في الخرطوم بقرار من السلطات السودانية

قناة العربية

أعلنت قناة العربية الجمعة أن السلطات السودانية قررت إغلاق مكتبها في الخرطوم احتجاجاً على طريقة تغطيتها للتظاهرات التي تجري في السودان منذ أيام.

وقالت القناة أن السلطات السودانية قررت غلق مكتب العربية في الخرطوم” بعد أن كانت أعلنت قبلاً أن مدير مكتبها في العاصمة السودانية استدعي بسبب طريقة تغطية القناة للتظاهرات التي تحتج على رفع الدعم عن المحروقات في البلاد.

واستمرت أمس الاحتجاجات على رفع الوقود في السودان، وتحدثت معلومات من المعارضة عن سقوط اكثر من 140 قتيلاً، خلال الأيام الثلاثة الماضية من التظاهرات.

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