مدرب أهلي جدة: لن أغير طريقتي حتى أمام مانشستر يونايتد

يتمسك البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لأهلي جدة بالطريقة التي يدير بها الفريق داخل الملعب أيا كان الخصم حتى لو كان مانشستر يونايتد نفسه.

ويواجه أهلي جدة اختبارا صعبا يوم السبت عندما يلتقي مع الهلال متصدر دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين والذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن من مبارياته الـ4.

وقال بيريرا في مؤتمره الصحفي "الهلال فريق قوي يمتلك عناصر مميزة ولكن هذا لا يعني إنني سأغير طريقتي التي اعتدت أن ألعب بها، لن أغيرها حتى لو واجهت مانشستر يونايتد".

ويمتلك بيريرا سجلا ذاتيا رائعا كمدرب إذ سبق له الفوز بالدوري البرتغالي مرتين في موسمين فقط تولى فيهم تدريب بورتو خلفا لفيلاس بواس المدرب الحالي لتوتنام الإنجليزي.