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"الفناير" المغربيّة ترفع دعوى قضائية ضد شركة مصرية

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"الفناير" المغربيّة ترفع دعوى قضائية ضد شركة مصرية "الفناير" المغربيّة ترفع دعوى قضائية ضد شركة مصرية

رفعت فرقة "الفناير" الغنائية دعوى قضائية ضد شركة إنتاج مصرية تُسمّى "لولو للعطور"، لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية، واستغلال أغنية "حضي راسك" في فقرة إعلانية، تُبثّ على بعض القنوات العربية، من دون أخذ إذن أو حتى إعلام وكيل أعمال الفرقة الغنائية.
وأعلن أحد أعضاء الفرقة أنّهم علموا الخبر من خلال اتصال صديق بهم، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الفيلم المصري "عبده موتة" هو الآخر انتهك حقوقهم التي تكفلها قوانين الملكية الفكرية.
وأكدت الفرقة أنّ شركة الإنتاج قامت باستغلال إحدى أغانيهم من دون الرجوع إليهم أو إعلامهم، وكأنّ الأمر عادي جداً، ما دفعهم إلى رفع دعوى قضائيّة ضدّ الشركة.
وتعدّ "الفناير" من بين أنجح الفرق في المغرب، وهي استطاعت في وقت قصير أن تحصد جوائز مغربية وعالمية، وأن تحظى بشعبية كبيرة داخل المغرب وخارجه، وأنّ تنال الظفر بالوسام الملكيّ مؤخّراً.

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