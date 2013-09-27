مهاجم إلتشي: مصر؟ هزمناهم بسهولة .. ولن يصمدوا أمامنا

أكد ريتشموند بواكي المهاجم الغاني في صفوف إليتشي الإسباني أن مواجهة مصر في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 لا تقلقه نهائيا.

وسجل بواكي هدفا في شباك ريال مدريد خلال مواجهة الجولة السادسة من الليجا في الوقت القاتل قبل أن ينجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وقال بواكي لإذاعة (أسيمبا إف إم) الغانية يوم الجمعة: "لا أعتقد أن مباراة مصر صعبة مثلما يقول الناس في غانا".

وأضاف "اللاعبون المتواجدون حاليا في غانا، إذا لعبنا بالتزام تام.. لا أعتقد أنهم سيصمدون أمامنا".

وتحدث بواكي عن مواجهة مصر وغانا الودية التي فاز فيها النجوم السوداء بثلاثية نظيفة، كان له نصيب في هز شباك الفراعنة بالهدف الثاني.

واختتم بواكي "قبل الأمم الإفريقية واجهناهم وفزنا عليهم بهدوء وسهولة، أؤمن بأنه لا يوجد صعوبة في الفوز على مصر".

وتلعب مصر مع غانا ذهابا يوم 15 أكتوبر المقبل على ملعب بابا يارا، قبل لقاء العودة يوم 19 نوفمبر.

شاهد هدفه في ريال مدريد