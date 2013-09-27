العثور علي أسلحة مسروقة من نقطة شرطة العتامنة بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج بلاغ بالعثور علي 2 بندقية الية و2 طبنجة برتا وعدد اخر من الطلقات والمهمات من قوة تسليح نقطة شرطة العتامنة التابعة لمركز شرطة طما الوم بجوار مزلقان السكة الحديد.

وترجع تفاصيل سرقتها الي منتصف اغسطس الماضي في واقعه تجمع حوالي ” 100 ” شخص من المنتمين للتيارات الإسلامية وإطلاق أعيرة نارية تجاه ديوان نقطة شرطة العتامنة التابعة لمركز شرطة طما وقيام قوات التأمين بالتعامل معهم ودخولهم للنقطة وإتلاف محتوياتها والاستيلاء علي عدد “2″ بندقية آلية وعدد “2″ طبنجة عهدة النقطة وإشعالالنيران بسيارة محجوزة بهـا وإصابة أمين شرطة محمد فتحي مصطفي السيد سن 33 من قوة المركز ” بطلق ناري بالساق اليمني.