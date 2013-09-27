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أنغام تضع اللمسات النهائية على "عم بكره الموسيقى" في لبنان

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أنغام تضع اللمسات النهائية على "عم بكره الموسيقى" في لبنان أنغام تضع اللمسات النهائية على "عم بكره الموسيقى" في لبنان

كتب : هشام أمين منذ 50 دقيقة

تتواجد حاليا المطربة أنغام، في لبنان، لوضع اللمسات النهائية على أغنيتها الجديدة "عم بكره الموسيقى" وهى باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات كاترين معوّض، وألحان هشام بولس، مدرب الغناء في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمى"، ومن توزيع داني الحلو، ومن المتوقع أن تقوم أنغام بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

هذا وحضرت أنغام، أمس، حفل عشاء "CBC"، مع فريق عمل ومدربي برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، في موسمه الجديد، إضافة إلى مذيعة البرنامج، هيلدا خليفة، ومخرج البرنامج، توني قهوجي.

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