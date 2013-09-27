ضبط أدوية سرطان بحوزة سوري بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم “الجمعة” راكباً سوريا حاول تهريب أدوية لعلاج السرطان والكبد قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه داخل علب جبنة لدى وصوله من سوريا .

وصرحت مصادر بجمارك المطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك الطائرة السورية القادمة من دمشق ، أشتبه مأمور الجمرك في الراكب بعد ما تبين أنه كثير التردد على البلاد وبفتح حقائبه عثرعلى علب جبنة بداخلها ٦٤ أمبول و٢٤ شريط دواء لعلاج السرطان والتهاب الكبد الوبائي قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه .

وتم تحرير محضر للراكب وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك لحين سداد قيمتها والغرامة المقررة والسماح له بالدخول .

أ ش أ