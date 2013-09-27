أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط أدوية سرطان بحوزة سوري بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط أدوية سرطان بحوزة سوري بمطار القاهرة ضبط أدوية سرطان بحوزة سوري بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولى

ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم “الجمعة” راكباً سوريا حاول تهريب أدوية لعلاج السرطان والكبد قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه داخل علب جبنة لدى وصوله من سوريا .

وصرحت مصادر بجمارك المطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك الطائرة السورية القادمة من دمشق ، أشتبه مأمور الجمرك في الراكب بعد ما تبين أنه كثير التردد على البلاد وبفتح حقائبه عثرعلى علب جبنة بداخلها ٦٤ أمبول و٢٤ شريط دواء لعلاج السرطان والتهاب الكبد الوبائي قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه .

وتم تحرير محضر للراكب وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك لحين سداد قيمتها والغرامة المقررة والسماح له بالدخول .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا