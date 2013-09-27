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الأعلى للجامعات يوافق على تحويل الطلاب الذين اجتازوا اختبارات التربية الرياضية

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الأعلى للجامعات يوافق على تحويل الطلاب الذين اجتازوا اختبارات التربية الرياضية الأعلى للجامعات يوافق على تحويل الطلاب الذين اجتازوا اختبارات التربية الرياضية

وافق المجلس الاعلى للجامعات على تحويل الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية من ابناء الوادى الجديد وتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق لكليات خارج المحافظة ولديهم الرغبة في التحويل إلى كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد.

وقال الدكتور بهاء سيد محمود عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد أن الطلبات تسمرمناشدا الطلاب الراغبين بسرعه الاتصال بمعمل التنسيق  بكلية التربية بالوادى الجديد  مؤكدا أنه مطلب شعبى لأهالي المحافظة خصوصا من تم قبول ابنائهم في كليات تربية رياضية بمحافظات أخرى.

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