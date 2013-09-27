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جعجع : الرافضون لتشكيل الحكومة اللبنانية يمارسون الفجور السياسي

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جعجع : الرافضون لتشكيل الحكومة اللبنانية يمارسون الفجور السياسي جعجع : الرافضون لتشكيل الحكومة اللبنانية يمارسون الفجور السياسي

سمير جعجع

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من يرفض تشكيل حكومة جديدة بذريعة تسميتها بحكومة أمر واقع ، بأنه يمارس الفجور السياسي .

وقال جعجع – في مؤتمر صحفي عقده اليوم “الجمعة” – إن الناس بدأوا يستعملون تعبير “حكومة أمر واقع” ، ويطلقون هذا الاسم على حكومة يريد أن يشكلها الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام .

مشدداً على أن الرئيس سليمان ورئيس مكلفان بتشكيل حكومة ولدى تشكيلها ستكون حكومة شرعية .

وأضاف ” لقد سمعت إذا تشكلت الحكومة فان وزراء 8 آذار سيعتصمون في وزاراتهم مما يدل على أنهم لا يريدون مؤسسات ولا سلطات وإنما احتلال الوزارات  وستطلب قوى 14 آذار من القوى الأمنية أن فض اغعتصام الوزراء.

وأوضح ” أن الكلام عن أن أي حكومة لا تعجب حزب الله مرفوضة هو كلام غير مقبول ولو كان هناك نيابة عامة لوضعت من يقول هذا الكلام في السجن ، لكن للأسف القائمين على القانون لا يحاسبوهم كما يجب ” .
> واتهم فريق 8 آذار بأنه يريد حكومة تمثل مصالحه وليس مصالح البلاد  مبدياً تأييده لطرح رئيس الوزراء المكلف بإقرار مبدأ المداورة في تسلم الحقائب الوزارية ، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة لا زالت بيد فريق معين منذ 20 عاماً .

أ ش أ

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