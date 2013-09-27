سباقات الفورمولا واحد جديد الصالات العربية

أبرز الأفلام التي تم إطلاقها هذا الأسبوع في الصالات العربية هي Rush و Runner, Runner و Empire State. في ما يلي لمحة سريعة عنها.

Rush

إذا كنتم تعشقون سباق السيارات وخاصة الفورمولا واحد فيجب أن تختاروا فيلم Rush للمشاهدة هذا الأسبوع، وهو من بطولة Chris Hemsworth الذي يؤدي دور السائق James Hunt و Daniel Brühl في دور السائق Niki Lauda ومن إخراج Ron Howard. يأخذنا الفيلم بالزمن الى العام 1976 حيث نعيش أحداثاً حصلت فعلاً بين المتنافسين على لقب البطولة آنذاك Hunt و Lauda فنغوص في حياتهما الخاصة خارج حلبة السباق ونعيش الضغط النفسي والجسدي الذي يدفعهما إلى ارتكاب أخطاء مكلفة.

Rush فيلم جيّد أنصحكم بمشاهدته يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والعراق وسلطنة عمان.

Runner, Runner

Runner, Runner فيلم من نوع التشويق والدراما من بطولة Ben Affleck، Gemma Arterton و Justin Timberlake ومن إخراج Brad Furman الذي قدّم لنا في السابق فيلم The Lincoln Lawyer . Richie تلميذ في جامعة Princeton خبير في لعبة يمارسها عبر الإنترنيت بهدف تحصيل مصاريف الدراسة. في يوم من الأيام، سيخسر كل ماله بهذه اللعبة بطريقة مشبوهة، فيقرر السفر الى Costa Rica للبحث عن Ivan Block صاحب الموقع الذي تمت عبره عملية نصبه وينجح بذلك. عندها Ivan يغري Ritchie بعرض لا يمكن رفضه وهو العمل معه. ولكن كل الأوراق ستخلط عندما تتدخّل الـ FBI.

Runner, Runner يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق والأردن ولبنان.

Empire State

رغم أن مجموعة الممثلين في Empire State ملفتة إذ يضم الفيلم Liam Hemsworth و Dwayne Johnson و Emma Roberts ولكن وحده الممثل Michael Angarano الذي يؤدي دور Eddie في الفيلم كان ملفتاً ومميّزاً. Empire State مبني على وقائع حقيقية وهو يلقي الضوء على قصة Chris و Eddie اللذين يشعران باليأس والحاجة الى المال بعد فشلهما بالفوز بوظيفة محترمة. ولكن الحظ سيبتسم لـ Chris الذي يجد عملاً كحارس لشاحنة مصفحة لتجميع الأموال ثم نقلها الى مخزن دون أن تخضع للعدّ. بعدها سيلحظ Chris بأنه يجلس على بعد أمتار من ملايين الدولارات في مكان لا توجد فيه حراسة مشددة ومن السهل جداً سرقته ... فهل سينتهي المطاف بسرقة Chris و Eddie للمخزن؟

Empire State يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان.