شجون الهاجري تطلب السماح!!

بعد العاصفة التي أثارتها شجون الهاجري، بإعلانها أنها "لقيطة"، عبر فيديو مصوّر، نشرته على موقع Instagram الخاصّ بها، لاقت الممثلة تعاطفاً من البعض، وانتقاداً من البعض الآخر، بسبب اعترافها بالحقيقة.

اليوم، تشكر شجون، عبر حسابها، كلّ من وقف معها واحترم اعترافها بالحقيقة، وطلبت السماح من كلّ إنسان ذرف دمعة من أجلها وتعاطف معها، وتابعت تقول: "لن أنسى فضل أهلي، لاسيّما وأنّهم قاموا بتربيتي وأدعو لهم بالشفاء".

وفور توجّه شجون بالشكر لكلّ من وقف إلى جانبها، انهالت التعليقات على حسابها على Instagram، وحصدت قرابة أربعة آلاف تعليق، معظمها تعلن الوقوف إلى جانبها وتمدّها بالمعنويات والكلام الجميل؛ فشجون تمتلك قاعدة جماهيريّة كبيرة، لا يُستهان بها.

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