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حزب “الوفد” بالشرقية ينتقد حوار المحافظ حول مقترحات الدستور

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حزب “الوفد” بالشرقية ينتقد حوار المحافظ حول مقترحات الدستور حزب “الوفد” بالشرقية ينتقد حوار المحافظ حول مقترحات الدستور

حزب الوفد

انتقد محمد ذكي رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية , الذي عقده الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية , بقصر ثقافة الزقازيق بحضور محمد الدبش عضو لجنة الخمسين بناءا علي تكليف من سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي باللجنة مؤكدا ان المؤتمر يعيد للأذهان ما كان يقوم به نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من مؤتمرات واجتماعات وهمية للتطبيل والتهليل للرئيس ومن يعاونه بقصد التلميع والشو الاعلامي فقط .

واكد ذكى انه حان الوقت ليعرف المسئولين بالدولة أن مناقشة مواد الدستور من أجل مصلحة الوطنية العليا ومن اجل دستورا يضعنا في مقدمة الدول وليس للتسلية وإضاعة الوقت أو طريقة جديدة لاعضاء لجنة الخمسين للظهور وتسجيل المواقف والامجاد والبطولات , بل عليهم القيام بالجهود الجادة لتحقيق رغبه العقل والوعى الجمعى للشعب المصرى وليس الظهور الاعلامي فقط واصفا ما حدث في الاجتماع انة يصب في خانة الشكل لا المضمون و يجعل المشاركين فيه مجرد ديكور وانة تم طرح الدستور للحوار المجتمعي ليمنحة الشرعية دون المشاركة الحقيقية للشعب فية وفي النهاية يتم اعتماده من لجنة الخمسين لا الشعب المصري .

وتساءل رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية لماذا جاء الدبش , في الوقت الذي تهمش فية اراء ومقترحات المواطنين والهيئات والمؤسسات وتضيع في مواد متفق عليها من لجنة الخمسين وتم الانتهاء منها بشكلها النهائي وكأن ما يحدث صفقة للانتقام من الاحزاب والقوى الثورية ومطالبها في الدستور فهناك اصرار في بعض مواد الدستورعلي إعادة إنتاج نظام مماثل لنظام الحزب الوطني مع تغيير في الأسماء فقط قائلا:” نحن مستعدون لخوض معركة طويلة لاسترداد الثورة بكل الطرق مهما كلفنا الثمن” .

واوضح زكى ان انسحابة من الاجتماع مع عدد من الاحزاب والقوي الثورية كان اعتراضًا على طريقة المناقشة ومصادرة بعض الآراء واتخاذ مندوب اللجنة توجهًا معينًا قبل النقاش وحالة سوء التنظيم وعدم الانضباط التي سادت الاجتماع والذي شهد عدد كبير داخل القاعة وعدم السماح لعدد من الحاضرين بإلقاء كلمتهم إضافة لوجود عدد من ممثلي الأحزاب المعروفة بانتماء مؤسسيها وأعضائها للحزب الوطني المنحل داخل قاعة الاجتماع وهو ما حوله إلي جلسة جدلية وليس للاتفاق علي صياغة دستور البلاد .

 

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