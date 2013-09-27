دعوى قضائية ضد تعيين ممثل حزب النور في لجنة الخمسين

أقام الكاتب الصحفى محمود نفادي رئيس حركة “صحفيون ضد الأخوان” دعوى قضائية لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين عضو جديد لحزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور من خارج قائمة الإحتياطي، بالمخالفة للإعلان الدستوري.

وأكدت عريضة الدعوى أن اعتذار العضو الأصلى عن عدم الاستمرار في اللجنة يفرض تصعيد العضو الإحتياطى له دون الحاجة لقرار جمهوري بعضو جديد، وأن مشاركة العضو الجديد باطلة.

كما طالب نفادى بإلزام جميع أعضاء الخمسين بأداء يمين دستورية قبل التصويت النهائي على نصوص الدستور ينص على أن يحترم مبادئ ثورة يونيو، ويحافظ على ثوابت ومقدسات الدولة المصرية، وخاصة النظام الجمهورى، وأن يدرج القسم الدستورى فى ﻻئحة لجنة الخمسين.

أ ش أ