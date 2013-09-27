الإخوان يصدرون الأطفال في الشوارع خوفا من مواجهات الأهالي بكفر الشيخ

صدرت جماعة الإخوان المسلمين الأطفال في المشهد حتى دون سن العاشرة من السنوات بالشوارع يحملون صور مرسي المعزول وعلامات رابعة ليبدأو في دخول البلاد في اشتباكات قد يكون الأطفال هم الضحية واختار الإخوان أطفال المدارس الإبتدائية والإعدادية وعند نقل ذلك بالمدارس يؤدي لخريب المدارس وزرع الكراهية بين أطفال وتلاميذ جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم.

فنظم عدد من أطفال جماعة الإخوام بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ ، مسيرة عقب صلاة الجمعة ، طافت مختلف شوارع القرية رفعوا خلالها لافتات مطالبة بعودة مرسى ، ورددوا عبارات مناهضة لقوات الأمن والجيش ورددوا عدد من الهتافات منها ، «يسقط حكم العسكر ” وغيرها من الهتفات المعددة .

كما نظم تلاميذ المرحلة الإبتدائية وطالبات مجمع معاهد عزبة عمرو للفتيات إعدادي وابتدائي ومعهد القني الإعدادي بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ رافعين لافتات وصور لعبد الرحمن حمدي ابن قريتهم الذي لقى حتفه أثناء فض رابعة.