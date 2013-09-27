الأهالى يفرقون مسيره لأنصار الرئيس المعزول بالحجاره وطلقات فى الهواء بقنا

قام العشرات من قبيلة الاشراف بقنا بتفريق مسيره لانصار الرئيس المعزول محمد مرسى من خلال إلقاء الحجاره عليهم بميدان سيدى عبدالرحيم القنائى اثر قيامهم بوضع رسومات وكتابات مسيئه للجيش والشرطه على الجدران بمدينه قنا

وكان المئات من انصار الرئيس المعزول المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين والجماعه الاسلاميه قد نظموا مسيره من منطقة الشئون شرق مدينة قنا متجهين لميدان الساعه بوسط المدينه وعند وصولهم بجوار مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بدأ بعضهم فى كتابة عبارات مسيئة للقوات المسلحه و الشرطه على سور ساحة المسجد وتمزيق صور الفريق اول عبد الفتاح السيسى مما استفز ابناء قبيلة الاشراف واهالى المنطقه فتصدوا لهم.

وتبادلوا القاء الطوب والحجاره ومنعوهم من استكمال مسيرتهم لميدان الساعه و اضطر انصار المعزول للعوده لمنطقة الشؤون مرة أخرى واثناء عودتهم حاولوا دخول منطقه المعنا الا ان الاهالى تصدوا لهم ومنعوهم من الدخول واطلقوا عليهم الاعيره الناريه فى الهواء ومنعوهم من الدخول دون وقوع اصابات بين الطرفين