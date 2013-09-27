أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحفيين": اتصالات مكثفة مع "الإسكان" بشأن مشروع 6 أكتوبر

Google+ Print
"الصحفيين": اتصالات مكثفة مع "الإسكان" بشأن مشروع 6 أكتوبر "الصحفيين": اتصالات مكثفة مع "الإسكان" بشأن مشروع 6 أكتوبر

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء أمس "الخميس" برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إجراء اتصالات مكثفة مع جميع الجهات فى الدولة وعلى رأسها وزارة الإسكان، للوصول لتصور نهائى حول تكلفة مشروع إسكان الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر وطرح التصور على الزملاء لاتخاذ قرار نهائى بشأنه.

ووافق المجلس، بحسب بيان أصدرته النقابة اليوم الجمعة، على تصور مبدئى لتأسيس معهد تدريب متكامل داخل النقابة، وربط الدورات التى ستقام فى هذا المعهد بالقيد فى جداول النقابة، على أن يتم اختيار مجلس أمناء من الصحفيين والمتخصصين فى التدريب لوضع التصور النهائى لهذا المعهد والإشراف عليه.

كما طالب مجلس نقابة الصحفيين المجلس الأعلى للصحافة بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة أو التى ستصدر لصالح عدد من الزملاء الذين أبعدوا خلال الفترة الماضية عن رئاسة مجلس الإدارة والتحرير فى عدد من المؤسسات الصحفية القومية، ومنهم الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" السابق.

وناقش المجلس الخطابين اللذين تلقاهما من إدارة جريدة "التحرير"، والذين تعترف فيهما بعلاقة العمل بالنسبة للزملاء الذين تقدموا بشكواهم للنقابة، وتقر بإجراء تسوية لهؤلاء الزملاء وفقا للقانون، وبناء عليه قرر مجلس النقابة تعليق قراره السابق بتحويل رئيس تحرير الجريدة للتحقيق ووقف القيد منها، وذلك لإعطاء مهلة مناسبة لتسوية قانونية توافق عليها النقابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365