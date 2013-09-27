"الصحفيين": اتصالات مكثفة مع "الإسكان" بشأن مشروع 6 أكتوبر

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء أمس "الخميس" برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إجراء اتصالات مكثفة مع جميع الجهات فى الدولة وعلى رأسها وزارة الإسكان، للوصول لتصور نهائى حول تكلفة مشروع إسكان الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر وطرح التصور على الزملاء لاتخاذ قرار نهائى بشأنه.

ووافق المجلس، بحسب بيان أصدرته النقابة اليوم الجمعة، على تصور مبدئى لتأسيس معهد تدريب متكامل داخل النقابة، وربط الدورات التى ستقام فى هذا المعهد بالقيد فى جداول النقابة، على أن يتم اختيار مجلس أمناء من الصحفيين والمتخصصين فى التدريب لوضع التصور النهائى لهذا المعهد والإشراف عليه.

كما طالب مجلس نقابة الصحفيين المجلس الأعلى للصحافة بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة أو التى ستصدر لصالح عدد من الزملاء الذين أبعدوا خلال الفترة الماضية عن رئاسة مجلس الإدارة والتحرير فى عدد من المؤسسات الصحفية القومية، ومنهم الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" السابق.

وناقش المجلس الخطابين اللذين تلقاهما من إدارة جريدة "التحرير"، والذين تعترف فيهما بعلاقة العمل بالنسبة للزملاء الذين تقدموا بشكواهم للنقابة، وتقر بإجراء تسوية لهؤلاء الزملاء وفقا للقانون، وبناء عليه قرر مجلس النقابة تعليق قراره السابق بتحويل رئيس تحرير الجريدة للتحقيق ووقف القيد منها، وذلك لإعطاء مهلة مناسبة لتسوية قانونية توافق عليها النقابة.