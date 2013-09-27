بالوتيلي: حاولت إقناع تيفيز بالانضمام إلى ميلان ولكنه اختار يوفنتوس

أكد الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نادي ميلان أنه حاول إقناع كارلوس تيفيز زميله السابق بمانشستر سيتي بالانضمام إلى فريقه قبل أن يختار المهاجم الأرجنتيني الانضمام إلى يوفنتوس.

وسجل تيفيز 3 أهداف مع يوفنتوس بعد مرور 4 جولات من الدوري الإيطالي كما قاده للفوز بكأس السوبر الإيطالية مطلع الموسم بعد أن سجل هدفا في رباعية فريقه في شباك لاتسيو.

وقال بالوتيلي لصحيفة (جازيتا ديلو سبورت) "كارليتوس لاعب رائع، لقد اتصلت به وحاولت إقناعه بالانضمام إلى ميلان ولكنه فضل اللعب ليوفنتوس، هذا مؤسف".

وكان بالوتيلي قد تزامل مع تيفيز في مانشستر سيتي لمدة موسمين وقادا الفريق لتحقيق لقب الدوري في موسم 2011-2012 بعد غياب أكثر من 40 عاما عن خزانات النادي.