أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالوتيلي: حاولت إقناع تيفيز بالانضمام إلى ميلان ولكنه اختار يوفنتوس

Google+ Print
بالوتيلي: حاولت إقناع تيفيز بالانضمام إلى ميلان ولكنه اختار يوفنتوس بالوتيلي: حاولت إقناع تيفيز بالانضمام إلى ميلان ولكنه اختار يوفنتوس

أكد الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نادي ميلان أنه حاول إقناع كارلوس تيفيز زميله السابق بمانشستر سيتي بالانضمام إلى فريقه قبل أن يختار المهاجم الأرجنتيني الانضمام إلى يوفنتوس.

وسجل تيفيز 3 أهداف مع يوفنتوس بعد مرور 4 جولات من الدوري الإيطالي كما قاده للفوز بكأس السوبر الإيطالية مطلع الموسم بعد أن سجل هدفا في رباعية فريقه في شباك لاتسيو.

وقال بالوتيلي لصحيفة (جازيتا ديلو سبورت) "كارليتوس لاعب رائع، لقد اتصلت به وحاولت إقناعه بالانضمام إلى ميلان ولكنه فضل اللعب ليوفنتوس، هذا مؤسف".

وكان بالوتيلي قد تزامل مع تيفيز في مانشستر سيتي لمدة موسمين وقادا الفريق لتحقيق لقب الدوري في موسم 2011-2012 بعد غياب أكثر من 40 عاما عن خزانات النادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع