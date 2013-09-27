في لعبة FiFa 2014 .. أفضل وأسرع وأمهر وأقوى 5 لاعبين

إمكانات اللاعبين في لعبة FiFa 2014 ليست مجرد أرقام، بل اتخذت جانبا تنافسيا بين النجوم العالميين، تماما مثل الأجور وقد اتخذ الأمر منحنى شعور اللاعب بالضيق أو الفخر حسب قدراته في اللعبة!

ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد كتب تغريدة عبر حسابه على (تويتر) يشتكي شركة EAsports منتجة اللعبة بسبب سرعته البطيئة، وكان الرد أنه أحد أقوى اللاعبين بدنيا.

لذا فالأمر تعدى كونه لعبة أو وسيلة ترفيه، وانتقل إلى حيز الحقيقي ليقيم اللاعب نفسه من خلال خبراء تصميم اللعبة.

ويستعرض FilGoal.com قائمة بأفضل خمسة هدافين، والأسرع، والأفضل تمريرا، والأمهر، والأقوى دفاعيا، وأصحاب التسديدات الرأسية، وأصحاب مهارات الخمسة نجوم، وأفضل لاعبين يجيدون اللعب بكلتا قدميهما.

أولا) الهدافون:

اعتلى قائمة أفضل هدافي اللعبة ساحر برشلونة ليونيل ميسي، ثم رادميل فالكاو مهاجم موناكو، يليه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ثالثا، ويأتي روبن فان بيرسي مهاجم يونايتد رابعا، وزلاتان إبراهيموفيتش هداف سان جيرمان في المركز الخامس.

ثانيا) الأسرع:

ياتي في صدارة أسرع خمسة لاعبين في اللعبة، جوناثان بيابياني نجم هجوم بارما الإيطالي، ثم ماتياس بولي لاعب وسط فورتونا دوسلدورف الألماني، ثيو والكوت جناح أرسنال، بيير إمريك أوبيميانج جناح بروسيا دورتموند في المركز الرابع، ويأتي فيكتور إبرابو مهاجم كالياري خامسا.

ثالثا) أصحاب التمريرات المتقنة:

في صدارة اللاعبين أصحاب التمريرات المتقنة يتصدرها بالطبع ثلاثي برشلونة شابي هيرنانديز، وأندرياس إنيستا وسيسك فابريجاس، ثم أندريا بيرلو نجم يوفينتوس، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد خامسا.

رابعا) أمهر اللاعبين:

قائمة أفضل خمسة لاعبين أصحاب المهارات يتربع على قمتها ميسي، ثم ريبيري وأريان روبن نجما بايرن ميونيخ، يليهما نيمار وإنيستا في المرتبتين الرابعة والخامسة.

خامسا) أفضل مدافعين:

يأتي في صدارة أقوى مدافع في اللعبة هو تياجو سيلفا مدافع سان جيرمان، ثم فيليب لام ظهير بايرن ميونيخ، يليه نيمانيا فيديتش قلب دفاع مانشستر يونايتد وفينسنت كومباني لاعب سيتي وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد في المرتبة الخامسة.

سادسا) ضربات الرأس:

في قائمة أفضل خمسة يجيدون ضربات الرأس يتصدرها فيلموس فانجياك مدافع سيون السويسري، يليه بيير ميرتساكر مدافع أرسنال، ودانيل فان بويتن قلب دفاع بايرن، ثم فيديتش رابعا وماتس هوملس نجم دفاع بروسيا دورتموند.

سابعا) أصحاب المهارات الخاصة (5 نجوم):

ناني جناح مانشستر يونايتد يتصدر قائمة أمهر خمسة لاعبين، ثم نيمار، ويليهما إبراهيموفيتش ثم ريبيري وأخيرا رونالدو خامس أمهر لاعبي فيفا 2014.

ثامنا) لاعبون يجيدون اللعب بكلتا قدميهما:

يتصدر قائمة أفضل خمسة لاعبين يجيدون اللعب بالقدم الأضعف، نيمار (صاحب قدم يمنى، ولديه يسرى رائعة في اللعبة)، سانتي كازورلا نجم وسط أرسنال، توني كروس لاعب بايرن، بدرو جناح برشلونة، ودييجو فورلان مهاجم إنترناسيونالي.