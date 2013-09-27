تقارير - مورينيو قد يشرك ماتا أساسيا أمام توتنام

ألمح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لإمكانية مشاركة الإسباني خوان ماتا صانع ألعاب الفريق في مباراة البلوز أمام توتنام يوم السبت.

وكان ماتا قد تغيب عن تشكيل فريقه هذا الموسم منذ قدوم مورينيو هذا الصيف بعد أن قدم أداء رائعا الموسم الماضي قاد الفريق خلاله للفوز بالدوري الأوروبي.

وأشارت تقارير إلى أن مورينيو يتجه للعب بماتا وأوسكار وأزار في الشق الهجومي خلف المهاجم الوحيد الذي قد يكون صامويل إيتو.

وسجل ماتا هدفا في فوز فريقه بثنائية نظيفة على سويندون في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وأشاد مورينيو بالمستوى الذي قدمه اللاعب خلال المباراة.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 5 جولات بفارق نقطتين عن أرسنال وتوتنام المتصدرين.