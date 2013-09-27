16 لبنانيا مهاجرا قضوا فى غرق عبارة بإندونيسيا

قضى 16 لبنانيا غرقا ونجا 3 أشخاص فى حادثة غرق عبارة كانت تنقل مهاجرين بينهم عائلات لبنانية من بلدة قبعيت فى عكار بشمال لبنان لدى انتقالها من إندونيسيا إلى شواطئ أستراليا.

وقالت مصادر الأهالى فى بلدة قبعيت إن سبب غرق العبارة هو اصطدامها بصخرة كبيرة، مناشدين المسئولين ووزارة الخارجية اللبنانية العمل للحصول على المعلومات لكشف ما حدث والعمل على استعادة الجثث.

> وتسود حالة من الارتباك والخوف فى عدد من القرى الجبلية فى منطقة عكار، لاسيما فى بلدة قبعيت جراء توارد أنباء غرق العبارة.

> ويقوم الأهالى باتصالات متتالية مع الخارج لمعرفة مصير المفقودين من أبنائهم.

> يذكر أن عددا كبيرا من عائلات منطقة عكار اعتمدت هذه الطريقة مؤخرا للدخول إلى أستراليا.

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