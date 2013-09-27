حكيم وغادة رجب يحيون حفل بشرم الشيخ فى حضور ثلاثة وزراء

أحيا المطربين حكيم وغادة رجب ومحمد الحلو حفلًا للإتحاد العربي للأمن والإستثمار عقب المؤتمر الأول له بشرم الشيخ بحضور ثلاث وزراء هم “عادل لبيب وزير التنمية المحلية ، أشرف العربي وزير التخطيط ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء” وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ ، أبرزهم هشام على رئيس مستثمري جنوب سيناء ، وهاني عزيز ، وبعض سفراء الدول العربية ، وشريف خالد رئيس الإتحاد العربي للأمن والإستثمار.

وقد بدأت المطربة غادة رجب الحفل بأغنية “تسلم الأيادي” وشاركها فيها الوزراء والمستثمرين والحضور ، وكذلك المطرب حكيم الذى كرر الأغنية أكثر من مرة حسب طلب الحضور ، بينما اختتم الحفل بالمطرب محمد الحلو.

وسوف يقيم المطرب حكيم حفل أخر بمناسبة اليوم العالمي للسياحة بشرم الشيخ فى خليج نعمة.

والذى يتم تحت إجراءات أمنية مُشددة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

كما قام الإتحاد العربي للأمن والإستثمار بتكريم الوزراء الحاضرين ورجال الأعمال والمستثمرين الذين شاركوا فى المؤتمر ، وكذلك القيادات الأمنية بالمحافظة.