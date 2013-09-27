ضبط عاطلين حاولا خطف طفل بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط عاطلين حاولا خطف طفل أثناء سيره بالطريق الزراعي بمركز نجع حمادي.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بضبط عاطلين حاولا خطف طفل بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أنه اثناء سير اسلام كرم 13 سنه بالطريق الزراعي بنجع حمادى حاول كلا من احمد .ح . ه 18 سنه عاطل ومقيم بقريه الدرب بنجع حمادى و أبانوب .ر . ج 27 سنه عاطل مقيم بذات الناحية خطف المجنى عليه فتمكنت قوه امنيه من ضبطهما قبل تنفيذ العمليه ومناقشتهما لبيان اسباب محاولة الخطف فتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة نجع حمادى التحقيق .