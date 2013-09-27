الأمم المتحدة : من المتوقع أن ينهي مفتشو الكيميائي السوري عملهم الأثنين المقبل

أعلنت الأمم المتحدة أن فريق المفتشين الأممي في سوريا سيقوم بالتحقيق في سبع حوادث لاستعمال السلاح الكيميائي ، من بينها حادثة استعماله في غوطة بدمشق في أغسطس الماضي .

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن الأمم المتحدة أوضحت – في بيان صدر اليوم – أن مجموعة الخبراء تتوقع إنهاء عملها في سوريا يوم الاثنين المقبل والبدء بالتحضير لإعداد التقرير النهائي في شهر أكتوبر القادم .

في سياق آخر ، كشف مصدر عسكري سوري أن المفتشين زاروا أمس “الخميس” مستشفى عسكريا في منطقة المزة بدمشق ، حيث يعالج جنود الجيش السوري الذين يفترض أنهم تضرروا نتيجة استعمال مواد كيميائية سامة من قبل مسلحي المعارضة ضدهم ، على حد قوله .

وأشار المصدر إلى أن المفتشين لن يقوموا اليوم بأي جولات ، نظرا لكونه يوم عطلة ولأن المسلحين يكثفون من نشاطهم في هذا اليوم ، مضيفا أن برنامج المفتشين يتضمن زيارة مدينة خان العسل بريف حلب ، لكن موعد وترتيبات الزيارة لم يتم تحديدها بعد لأسباب أمنية .

أ ش أ