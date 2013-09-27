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ما حقيقة زواج أيتن عامر السرّي؟

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ما حقيقة زواج أيتن عامر السرّي؟ ما حقيقة زواج أيتن عامر السرّي؟

تسبّبت صورة نشرتها الفنانة أيتن عامر على حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" بتعريضها لشائعات ذهب مروّجوها إلى حدّ الادّعاء أنّ الفنانة متزوّجة سرّاً.
الصورة تجمع أيتن بطفل صغير، ادّعى مروّجو الشائعة أنّه ابنها من زواج سرّي في حين أكّدت أنه ابن صديقة لها.
أيتن لم تتجاهل الشائعة بل سارعت إلى نفيها، مؤكدة أنّها ليست بالأخلاق التي تجبرها على الزواج سراً، وناشدت بعدم نشر أخبار تمسّ حياتها الشخصيّة.
يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها ايتن مسلسل "الزوجة الثانية" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

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