ما حقيقة زواج الإعلامي عماد الدين أديب والفنانة مروة حسين؟

تتردد في الوسطين الإعلامي والفني شائعة تتحدث عن زواج الإعلامي عماد الدين الأديب والفنانة مروة حسين.

مصادر أكدت لـ"سيدتي نت" أن الثنائي تزوج فعلا، وأنهما شوهدا معاً في مصر في أكثر من مناسبة وهما يسهران في المطاعم والأماكن العامة وأمام جميع الناس.

آخر ظهور للثناني معاً كان بالأمس في استديو "ستار أكاديمي"، حيث دخل عماد الدين أديب وهو يمسك بيد مروة، ثم غادرا معاً إلى العشاء في مطعم "بابل" مع سائر الإعلاميين وفريق "ستار أكاديمي" وبعد العشاء توجها معاً إلى فندق"الموفمبيك".

يشار إلى أن عماد الدين أديب هو الزوج السابق للإعلامية هالا سرحان ويبلغ من العمر حوالى 65 عاماً أما مروة حسين فهي مطلقة ولكنها لا تزال في منتصف الثلاثينات.

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