مَن عرض في اليوم الثالث من أسبوع باريس للموضة؟

انتظر عاشقو الموضة اليوم الثالث من عروض باريس للأزياء الجاهزة بشغف كبير، ليشهدوا عرض "دار بالانسياغا"، وما أبدعه المصمّم الأميركيّ "ألكسندر وانغ" Alexander Wang، الذي يعرض للمرّة الثانية، تحت راية دار بالاسياغا Balenciaga.

وكان العرض عبارة عن مزج ما بين لمسة المصمّم الأمريكيّة وتراث هذه الدار الفرنسية العريقة، إذ أعاد مراجعة بعض قطع هذه الدار بنجاح، مثل القميص الأبيض والجاكتات السوداء اللون. وقد برزت معالم السرور والارتياح على أوجه كلّ من فرانسوا هنري بينو، مالك مجموعة "كيرينغ"، التي اشترت دار بالانسياغا، وزوجته الممثلة الأمريكيّة سلمى حايك، اللذين جلسا على المقاعد الأولى من العرض.

جاء العرض أنيقاً على مستوى القصّات، حيث كانت الغلبة لفساتين الكوكتيل والتنانير والشورتات القصيرة التي وضعت عليها أقمشة شفافة بيضاء اللون، لإضفاء لمسة من الأنوثة. كما غلبت على العرض ألوان الباستيل، ومنها الزهريّ المسحوق، والأزرق المائيّ، مع حضور قوي للّونين الأبيض والأسود.

وجاء عرض "لانفان" Lanvin غنياً بالألوان التي غابت لحدّ الآن من كلّ العروض السابقة؛ أمّا عرض "نينا ريتشي" Nina Ricci، فكان عرضاً أبيض بامتياز، غلبت عليه الأقمشة الشفافة والكثير من الدانتيل، وتميّز بقصّات أنيقة وراقية؛ وأمّا عرض "باربارا بوي" Barbara Bui فكان أزرق بامتياز، غلب عليه اللون الأزرق بكلّ تدرّجاته، فيما تنوّعت القصّات ما بين "السبورت وير" والأزياء الجاهزة الأنيقة، مثل التايورات والسراويل الفضفاضة.