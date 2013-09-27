متسلق شاب يعثر على كنز فوق الجبل الأبيض على الحدود الإيطالية - الفرنسية

كتب : أ ش أ منذ 1 دقيقة

عثر متسلق شاب لجبال الألب على صندوق مليء بالأحجار الكريمة كالزمرد والياقوت الأحمر والأزرق وغيرها، وذلك في منطقة بوسونس الجليدية على الجانب الشمالي المواجه لفرنسا للجبل الأبيض في أقصى شمال إيطاليا.

وقدرت قيمة الأحجار بين 130 و246 ألف يورو، ويعتقد أنها تعود إلى إحدى طائرتين هنديتين تحطمتا في المنطقة المذكورة قبل خمسين عاما.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، أن متسلق الجبال الشاب سلم صندوق الأحجار الكريمة إلى الشرطة المحلية في بلدية (بورج- سينت- ماوريس) في جنوب شرق فرنسا والمتاخمة للحدود الإيطالية.

وتعود حادثة تحطم طائرة البوينغ 707 الهندية الأولى إلى يناير 1966، وكانت قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقيل حينها أن قائد الطائرة فقد السيطرة عليها دون معرفة الأسباب حتى الآن، وقتل نتيجة الحادث 117 شخصا.. وعلى مبعدة قريبة جدا من الحادثة الأولى تحطمت طائرة هندية ثانية في الثالث من أكتوبر 1950 وراح ضحيتها 48 مواطنا كانت بينهم الأميرة مالابار.