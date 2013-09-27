دايفيد بوي نجم إعلان Louis Vuitton

لا نهاية لهوس عالم الموضة بالمغني البريطاني دايفيد بوي David Bowie: من المتوقع أن يظهر المغني الذي استحوذت طلته على إعجاب آلاف المصممين، في إعلان جديد لعلامة "لويس فويتون" Louis Vuitton. وسيظهر بوي إلى جانب أريزونا ميوز Arizona Muse في أحدث إعلان للعلامة الفرنسية من سلسلة حملتها "لافيتاسيون أو فواياج" L’invitation Au Voyage (أو دعوة للسفر). ويبدو أن الفيلم صوّر في البندقية خلال الصيف الماضي ويُقال أنه تكملة للدعاية الأخيرة التي أطلقت السنة الماضية، عندما هربت ميوز بأناقة من متحف اللوفر في باريس في منطاد أحمر وأبيض. وسوف يتم الكشف عن الحملة خلال الأشهر القليلة المقبل.