أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

دايفيد بوي نجم إعلان Louis Vuitton

Google+ Print
دايفيد بوي نجم إعلان Louis Vuitton دايفيد بوي نجم إعلان Louis Vuitton

لا نهاية لهوس عالم الموضة بالمغني البريطاني دايفيد بوي David Bowie: من المتوقع أن يظهر المغني الذي استحوذت طلته على إعجاب آلاف المصممين، في إعلان جديد لعلامة "لويس فويتون" Louis Vuitton. وسيظهر بوي إلى جانب أريزونا ميوز Arizona Muse في أحدث إعلان للعلامة الفرنسية من سلسلة حملتها "لافيتاسيون أو فواياج" L’invitation Au Voyage (أو دعوة للسفر). ويبدو أن الفيلم صوّر في البندقية خلال الصيف الماضي ويُقال أنه تكملة للدعاية الأخيرة التي أطلقت السنة الماضية، عندما هربت ميوز بأناقة من متحف اللوفر في باريس في منطاد أحمر وأبيض. وسوف يتم الكشف عن الحملة خلال الأشهر القليلة المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي