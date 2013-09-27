التأخر العقلى وضعف العضلات يعيق الطفل عن الحركة

بعض الأطفال يستطيعون المشى بمفردهم بدءا من الشهر العاشر والبعض الآخر، قد تتأخر خطواتهم الأولى وقد يبدو بعض الأطفال غير طبيعيين فى طريقة مشيتهم لكن هذه الاختلافات كلها تزول بعد شهور قليلة، ولكن هناك أطفال يتأخرون فى المشى لما بعد عمر العام ونصف لأسباب مختلفة.

قال دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال، إن أسباب التأخر قد تكون عضوية، مثل إصابة الطفل بحالة عصبية كشلل الأعصاب أو التأخر العقلى أو ضعف العضلات أو إصابة الطفل بلين العظام، كل ذلك يؤثر على الطفل، ويمكن أن تكون الأسباب نفسية كخوف الطفل من المشى وعدم الإقدام عليه لتعوده المستمر على استعمال المشاية وقد يحدث للطفل كسل وتراخ فى المشى بسبب حمل كل المحيطين له لفترات طويلة، لذا على الأم أن تدرب طفلها على المشى باستمرار حتى يستطيع الحركة ولا تعاق حركته ويتأخر فى المشى.

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