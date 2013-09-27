تويوتا تستدعى نحو 694 ألف سيارة سيينا مينى فان فى أمريكا الشمالية

قالت وحدة تويوتا موتور فى الولايات المتحدة إن شركة صناعة السيارات اليابانية سوف تستدعى نحو 694 ألف حافلة صغيرة من طراز سيينا فى أمريكا الشمالية نظرا لمشكلة فى ناقل الحركة.

وقالت تويوتا يو.إس.إيه إن المشكلة تتعلق بقفل نقل السرعات، حيث يمكن أن تتحرك السيارة من وضع التوقف بدون أن يضغط السائق على دواسة المكابح.

وتم إنتاج تلك السيارات فى مصنع تويوتا فى إنديانا، والسيارات المستدعاة من إنتاج أعوام 2007 إلى 2009 و2004 إلى 2005.

ويوجد نحو 615 ألف سيارة من السيارات المستدعاة فى الولايات المتحدة وحوالى 56 ألف سيارة فى كندا و23 ألفا فى المكسيك و300 فى ألمانيا وعشرة فى جواتيمالا.

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