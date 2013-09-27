الذهب يتجه نحو تسجيل خامس أسبوع على التوالى من الخسائر

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب فى التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، لكن المعدن النفيس يتجه لتسجيل خامس هبوط أسبوعى على التوالى، مع تضرره من حالة عدم اليقين التى تحيط ببرنامج البنك المركزى الأمريكى للتيسير النقدى وضعف الطلب.

وفى وقت سابق من هذا الشهر فاجأ مجلس الاحتياطى الاتحادى الأسواق عندما قرر الإبقاء على برنامجه الضخم لشراء السندات بلا تغيير، لكن بعض المسئولين قالوا منذ ذلك الحين إن المركزى الأمريكى قد يبدأ تقليص البرنامج فى وقت لاحق هذا العام.

وكان الذهب قد تراجع بشكل طفيف على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، باستثناء الأسبوع السابق على اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطى الاتحادى، والذى هبطت فيه الأسعار حوالى 5%.

وارتفع سعر الذهب للبيع الفورى 0.05% إلى 1323.81 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغت خسائر المعدن الأصفر أكثر من 5% فى خمسة أسابيع.

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