وزير البترول يعين صبرى الشرقاوى لرئاسة شركة الفرعونية

قالت مصادر بوزارة البترول، إن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، إنه وقع الاختيار على المهندس صبرى الشرقاوى نائب رئيس شركة الفرعونية للعمليات، ليتولى رئاسة الشركة، وذلك ضمن حركة التغييرات المحدودة للوزير، والتى شملت عددا من التغييرات لشغل بعض المناصب الشاغرة.

وشمل القرار اختيار المهندس إبراهيم عبد السلام نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" للعمليات، لتولى رئاسة شركة المتحدة لمشتقات الغاز.

وقال المصدر، إن عمليات الاختيار جاءت بعد وضع وزير البترول عددا من الأسس التى تم عليها اختيار رؤساء الشركات، من أهمها عنصر الكفاءة والنزاهة.