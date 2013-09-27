محمود مسلم: مصر تحتاج رئيسا له خبرة في إدارة الدولة.. و"فراج" فخر للمصريين

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 27-09-2013 11:21

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن البعض يشعر بالحزن بسبب تتفيذ بعض الأبرياء أو المغيبين في مصر تعليمات التنظيم الدولي للإخوان، وكأن الشعب انتخب التنظيم ولم ينتخب محمد مرسي.

وتابع مسلم، في حواره مع رامي رضوان، على قناة "أون تي في"، خلال برنامج "صباح أون"، أنه على الشعب المصري كشف التدخل التركي في الشئون المصرية، وكذلك اللجان الإلكترونية التى تعمل من جانب تركيا.

ووصف مسلم أداء الحكومة بالبطء والافتقاد للرؤية وروح العمل الجماعي، وكان من الضروري أن يكون أول دور للحكومة إزالة آثار الإخوان والعمل على عودة هيبة الدولة المصرية.

وتابع قائلاً: "ان مصر لن تتحمل رئيسا هاويل، لأننا في مفترق طرق ونحتاج رئيس لديه خبرة في إدارة الدولة المصرية".

وقال مسلم "لا أعتقد ان الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية، يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، فالرئيس المعزول محمد مرسي والإخوان سعوا على تراجع الشعب المصري وليس تقدمه".

وعن حزب النور، قال إن الحزب أصبح في خطابه لغة التهديد، وأشاد من جانبه بدور الشرطة المصرية وغنها عادت مرة أخرى لصف الشعب المصري، ولابد أن تفكر القوة الشعبية على تكريم مصابين وشهداء الشرطة، حيث أن اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، الذي استشهد في أحداث كرادسة فخر لمصريين.

وتابع "مصر الآن تدين بالفضل لكل من رجال الشرطة والجيش ونحتاج إلى تجديد الشكر والتقدير لهم".