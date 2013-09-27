الشرطة تخلي ميدان التحرير من الخيام والمعتصمين والباعة الجائلين

أخلت قوات الشرطة ميدان التحرير من الخيام والمعتصمين والباعة الجائلين، فجر الجمعة، فيما قال حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن هناك حملة تستهدف إعادة الميدان إلى وضعه قبل الاعتصامات التي شغلت الميدان، وتشمل تشجير الميدان وتزيينه وتنظيف الجدران والأرصفة وإصلاح أعمدة الإنارة.

وأزالت القوات أكثر من 10 خيام والأحجار والأسلاك التي كان يتم بها غلق الميدان في بعض الأحيان، وأخرجت المعتصمين، وكان عددهم قليلا، وكذلك الباعة الجائلون، بحسب شهود عيان.

وانتشر رجال المرور في أرجاء «التحرير»، وشهد الميدان حالة من السيولة المرورية، وتواجد في الصينية الوسطى للميدان محمد عطيان، الملقب بـ«أبوالثوار»، والذي أكد أن عملية الإخلاء تمت بترحيب من المعتصمين، مشيرا إلى أنه سيتواجد في الميدان باستمرار مع الشباب والثوار وينصرفون قبل موعد حظر التجول.