خالد تليمة يأمر بتخصيص مكتب لتلقي شكاوى ذوي الإعاقة بوزارة الشباب

كتب : سارة محمد الجمعة 27-09-2013 11:46

التقى أول أمس، وفد من ذوي الإعاقة، نائب وزير الشباب، خالد تليمة، في مقر الوزارة؛ لعرض مطالبهم ودمجهم في المجتمع ووضع رؤى لحل أزمتهم في كافة المجالات.

حضر اللقاء مازن حمزة، ناشط سياسي ومسؤول ملف ذوي الإعاقة بمجموعة الشهيد جابر صلاح "جيكا"، وقال في تصريحه لـ"الوطن": إن تليمة، حرص على أن يحضر المناقشة، 4 شباب وفتاتين، وتم عرض مقترحات ذوى الإعاقة، والتي لم يتجاوب معهم فيها المجلس القومي للإعاقة، برئاسة الدكتورة هالة عبد الخالق.

وأضاف حمزة، أن نائب وزير الشباب، أمر بتخصيص مكتب لذوي الإعاقة لاستقبال وحل مشاكلهم، ليكون بمثابة بداية لعمل مكتب بالمثل، في كافة الوزرات والهيئات الحكومية، مضيفا أنهم عرضوا مقترحا بأن تتولى وزارة الشباب الملف الخاص بذوي الإعاقة رياضيا وصحيا واجتماعيا.

وأوضح مسؤول ملف ذوي الإعاقة، بمجموعة الشهيد جابر صلاح "جيكا"، أن الدكتور حسام المساح، ممثل المعاقين بلجنة الخمسين، تقدم بمقترح للمطالبة بتعديل المادة 61 بالدستور، وأضاف "ليس هذا كل ما نراه، لكن أمامنا طريق مليء بالعقبات وسنستمر مهما كانت الظروف، حتى نتخطاها، من أجل أن نعيش راضين بمصر الحديثة".