الرئيس التونسي: "الإخوان" ارتكبوا أخطاء كثيرة في مصر

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

رفض الرئيس التونسي المنصف المرزوقى تشبيه تجربة حركة النهضة في بلاده بتجربة الإخوان المسلمين في مصر، مشددًا على استقلالية النهضة عن تنظيم الإخوان الذين "ارتكبوا الكثير من الأخطاء في مصر"، على حد تعبيره.

وقال المرزوقي، في مقابلة خاصة مع صحيفة "الحياة" الصادرة اليوم، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "نحن كنا نتمنى أن يفعلوا (الإخوان) ما فعلته (النهضة) في تونس: الحوار ثم الحوار ثم الحوار، ونصحناهم كثيرًا بذلك".

وأضاف المرزوقي أن إنجاز محطات أساسية في المرحلة الانتقالية في تونس سيشمل إعداد الدستور خلال شهرين، إضافة إلى إنشاء المنظمة المستقلة للانتخابات، آملًا في إجراء الانتخابات في الربيع المقبل، واتهم (شبكة إقليمية مموَّلة من أفراد) بالعمل على تعطيل التغيير الديموقراطي في تونس من خلال الاغتيالات السياسية، مؤكدًا أن أفرادها معروفون لدى الأجهزة الأمنية التونسية.

وأشار المرزوقي إلى أن نحو 800 شاب تونسي يقاتلون في سوريا، متخوفًا من أن جزء منهم سيعود مريضًا إلى تونس، وقال "سنضطر إلى محاربتهم لأنهم سيحاربوننا"، ووصف الفتيات التونسيات اللواتي ذهبن إلى سوريا ضمن ما يسمى "جهاد النكاح" بأنهن "ضحايا يجب احتضانهن" ووصف هذا الموضوع بأنه "مؤلم جدًا ومهين جدًا ومذل جدًا، وشيء مقرف" يدل على الانحطاط الأخلاقي والخلط بين الدين والعهر وبين أشياء يندى لها الجبين، على حد قوله.