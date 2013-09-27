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دولة الكويت تطلب فنيين كهرباء وتبريد

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دولة الكويت تطلب فنيين كهرباء وتبريد دولة الكويت تطلب فنيين كهرباء وتبريد

أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن إحدى شركات المقاولات بدولة الكويت تطلب من تخصصات: (فنى كهرباء- فنى تبريد وتكييف- فنى صحى "سباك"- سكرتير تنفيذى يجيد اللغة الإنجليزية).

وأضاف الوزير أنه على من يرغب فى شغل أحد هذه التخصصات والمنشورة تفصيلاً على موقع الوزارة على الإنترنت، التفضل بالتوجه إلى مبنى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بديوان عام الوزارة (3شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة)، وذلك خلال يومى 29، 30/9/2013 (الأحد والاثنين) للمقابلة الشخصية.

وأكد الوزير على يكون مع المتقدم صورة جواز سفر صالحة لمدة كافية، وأن تكون المهنة المطلوبة هى المهنة المدونة بجواز السفر، وعلى أن يكون مع المتقدمين صورة من كافة الأوراق، وشهادات الخبرة عند التقديم، بجانب الأصول، بالإضافة إلى السيرة الذاتية.
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مصر 365

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