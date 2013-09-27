الأمم المتحدة ترحب بإقرار البرلمان الليبي قانون العدالة الانتقالية

كتب : أ ش أ منذ 42 دقيقة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإقرار المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" لقانون العدالة الانتقالية، وهو القانون الذي شددت البعثة على ضرورة إصداره ووصفه رئيس البعثة الأممية بطرابلس طارق متري "ببالغ الأهمية في تيسير المصالحة الوطنية".

ونقلت صحيفة "17 فبراير" عن بيان للبعثة أنها "تتطلع لتنفيذ هذا القانون في أقرب الآجال، وخاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بتقصي الحقائق وتعويض الضحايا والمساءلة، حتى يحقق الغاية منه في تمكين ليبيا من المضي قدما في إرساء أسس صلبة وراسخة لمجتمع قائم على قيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.

وأعربت البعثة عن استعدادها لتقديم كل ما يمكنها من مساعدة لكل الجهات الليبية المعنية خلال المرحلة التنفيذية لهذا القانون.