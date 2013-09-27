أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

مسؤول ليبي: مصر لديها من القيادات الوطنية ما لايسمح لأحد بالاقتراب من التدخل في شأنه

Google+ Print
مسؤول ليبي: مصر لديها من القيادات الوطنية ما لايسمح لأحد بالاقتراب من التدخل في شأنه مسؤول ليبي: مصر لديها من القيادات الوطنية ما لايسمح لأحد بالاقتراب من التدخل في شأنه

كتب : أ ش أ منذ 39 دقيقة

أكد عادل فارينه المتحدث الإعلامي لوزارة السياحة الليبية، أن بلاده ترفض أي تدخل في الشأن المصري من أي دولة كانت، مشيرا إلى أن لديها من القيادات الوطنية ما لايسمح لأحد بالأقتراب من التدخل في شأنها.

وقال فارينه، في تصريح له اليوم، "إننا ندين مايحدث من عمليات إرهابية في سيناء وبعض محافظات مصر"، داعيا الشعب المصري إلى الحوار والوحدة من أجل وطنهم العزيز علينا جميعا.

وأوضح المتحدث الأعلامي أن الصراع السياسي اثر على حضور السائح الأجنبي والعربي إلى مصر، لافتا إلى أن القاهرة قادرة على اجتياز هذه المرحلة العصيبة خلال الفترة المقبلة لقيادتها الحكيمة وشعبها الوطني.

وحول زيارة رئيس الوزراء علي زيدان إلى مصر الأيام الماضية، قال فارينه لقد رحبنا بهذه الزيارة العظيمة الموفقة من زيدان، لأن مصر وليبيا في خندق واحد، لافتا إلى أن مصر عندما تكون قوية ومستقرة نكون نحن وأشقاؤنا العرب في ازدهار وتقدم.

وبشأن المظاهرات والأعصامات بحقول أنتاج النفط في ليبيا، أشار المتحدث الإعلامي إلى أن بعض الصحف تنشر أحداثا غير حقيقية تؤثر على الوضع الداخلي، مطالبا الإعلام بتحري الدقة في بث الأخبار، منوها بأن المظاهرات السلمية لا يستطيع أحد أن يمنعها لأنها هي بداية ديمقراطية البلاد.

وأضاف أننا نحاول الاستفادة من الخبرات السياحية المصرية عن طريق اتفاقيات موقعة بين الجانبين في هذا المجال، مشيرا إلى أن المجال السياحي في ليبيا يحتاج إلى إرادة سياسية من ، وإلى قرارات قوية لتذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية