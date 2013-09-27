مسؤول ليبي: مصر لديها من القيادات الوطنية ما لايسمح لأحد بالاقتراب من التدخل في شأنه

كتب : أ ش أ منذ 39 دقيقة

أكد عادل فارينه المتحدث الإعلامي لوزارة السياحة الليبية، أن بلاده ترفض أي تدخل في الشأن المصري من أي دولة كانت، مشيرا إلى أن مصر لديها من القيادات الوطنية ما لايسمح لأحد بالأقتراب من التدخل في شأنها.

وقال فارينه، في تصريح له اليوم، "إننا ندين مايحدث من عمليات إرهابية في سيناء وبعض محافظات مصر"، داعيا الشعب المصري إلى الحوار والوحدة من أجل وطنهم العزيز علينا جميعا.

وأوضح المتحدث الأعلامي أن الصراع السياسي اثر على حضور السائح الأجنبي والعربي إلى مصر، لافتا إلى أن القاهرة قادرة على اجتياز هذه المرحلة العصيبة خلال الفترة المقبلة لقيادتها الحكيمة وشعبها الوطني.

وحول زيارة رئيس الوزراء علي زيدان إلى مصر الأيام الماضية، قال فارينه لقد رحبنا بهذه الزيارة العظيمة الموفقة من زيدان، لأن مصر وليبيا في خندق واحد، لافتا إلى أن مصر عندما تكون قوية ومستقرة نكون نحن وأشقاؤنا العرب في ازدهار وتقدم.

وبشأن المظاهرات والأعصامات بحقول أنتاج النفط في ليبيا، أشار المتحدث الإعلامي إلى أن بعض الصحف تنشر أحداثا غير حقيقية تؤثر على الوضع الداخلي، مطالبا الإعلام بتحري الدقة في بث الأخبار، منوها بأن المظاهرات السلمية لا يستطيع أحد أن يمنعها لأنها هي بداية ديمقراطية البلاد.

وأضاف أننا نحاول الاستفادة من الخبرات السياحية المصرية عن طريق اتفاقيات موقعة بين الجانبين في هذا المجال، مشيرا إلى أن المجال السياحي في ليبيا يحتاج إلى إرادة سياسية من الحكومة، وإلى قرارات قوية لتذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين.