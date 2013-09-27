فتح الطريق الدائرى بعد توقفه 3 ساعات لسقوط كميات من الزلط والطوب من سيارة مجهولة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى إعادة الحركة المرورية علي الطريق الدائرى بعد توقفها 3 ساعات صباح اليوم إثر سقوط كبير من مواد البناء ” الزلط والطوب” من سيارة نقل مجهولة بمدخل نفق أسفل الطريق الدائرى الأمر الذى تسبب في توقف الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية وتكثف أجهزة الأمن جهودها لسرعة ضبط وإحضار السيارة وقائدها.

تلقي اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطارا بتوقف حركة المواصلات والمرور على الطريق الدائرى حيث إنتقل على الفور العميد أسامة عايش رئيس المباحث.

وتبين سقوط كميات كبيرة من الزلط والطوب من سيارة نقل مجهولة أثناء سيرها بمدخل نفق أسفل الطريق الدائرى بناحية قليوب ماأدى لتوقف حركة سير السيارات القادمة من الطريق الدائرى إلى الطريق الزراعى اتجاه بنها وكذا السيارات القادمة من الطريق الزراعى المتجهه الى الطريق الدائرى اتجاه الجيزة.

وتم على الفور الإستعانة بلوادر مجلسى مدينة قليوب وحى غرب شبرا الخيمة ورفع الإشغالات من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد توقفها 3 ساعات وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ