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بدء تنفيذ خطة التطعيم الوقائى بمدارس محافظة دمياط

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بدء تنفيذ خطة التطعيم الوقائى بمدارس محافظة دمياط بدء تنفيذ خطة التطعيم الوقائى بمدارس محافظة دمياط

صرح اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، بأن خطة التطعيم الوقائى بدأ تنفيذها بمدارس المحافظة، وذلك فى إطار الخطة الوقائية التى تنفذها مديرية الصحة كل عام بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

وأضاف أنه قد صدرت التوجيهات لمديرية الصحة بتنفيذ الحملة فى جميع مدارس المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأكيد على تطعيم التلاميذ حتى تتحقق الأهداف المرجوة من تنفيذ هذه الخطة.

من جانبه، أشار الدكتور حمدى حواس وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم التطعيم بطعم السحائى الثنائى للصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى، كما يتم التطعيم بالطعم الثنائى الدفتريا والتيتانوس للصف الثانى الابتدائى والرابع الابتدائى، ويتم تنفيذ ذلك من خلال إدارة الطب الوقائى بالمديرية.
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